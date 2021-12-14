برلماني لوزير المالية: "أنت قادر تسيطر على الجمارك علشان نفتح باب جديد؟!"

وجه النائب عمرو هندي، وكيل اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، مجموعة أسئلة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن فوائد وسلبيات مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال هندي موجهًا سؤالًا إلى وزير المالية: هل هذا القانون له آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة بسبب تحصيل ضرائب جديدة، أم أن هناك آثارًا سلبية على الموازنة بسبب الإعفاءات؟

وأضاف وكيل اللجنة الإفريقية بمجلس النواب: "فرحت أن هذا القانون هيكون له إيجابيات على الصناعة والسياحة، وفرحت أن السائح هيدفع ضرائب ويأخذ فاتورة.. وموضوع التاكسي السياحي، بس باسأل الوزير: هو أنت قادر تسيطر على الجمارك علشان نفتح باب جديد للضرائب في الوقت اللي ماعندكش فيه سيطرة على أصحاب التاكسي؟! عايزين نعرف القانون ده هيأثر ازاي على الموازنة العامة".

ويتضمن مشروع القانون أحكامًا؛ منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ويتضمن التعديل المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الـذي تحـدده اللائحة التنفيذية.