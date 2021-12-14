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الطقس.. الأمطار تضرب الإسكندرية- صور وفيديو

02:00 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة صور وفيديوهات، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" ترصد سقوط الأمطار على مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء.

وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ الصباح، لهطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على أنحاء متفرقة دون تأثير على حركة المرور، تزامنًا مع قدوم نوة الفيضة الصغرى.

ورفعت المحافظة، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصل الشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

وتشهد البلاد تقلبات في الأحوال الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، على أن تستمر هذه الانخفاضات حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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