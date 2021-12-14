حدث ليلا| الداخلية تكشف مخطط التسريبات المفبركة.. وحقيقة تلوث الهواء بغاز "أكسيد النيتروجين"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 307926 حتى اليوم.

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-بعد إحالة مرتكبه للمحاكمة.. القبض على متهمين جدد في حادث الشيخ زايد

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شخصين انتحلا صفة أعضاء بالنيابة العامة للاستيلاء على تسجيلات حادث الشيخ زايد المروع.

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-الداخلية تكشف حقيقة التسريبات المفبركة لإحدى مؤسسات الدولة (فيديو وصور)

كشفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، والذي تناولته أحدى القنوات الفضائية المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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-كباري ومخارج طوارئ وإزالة مخالفات.. ماذا تفعل الحكومة لتطوير الدائري؟

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير الطريق الدائري منذ عام و4 أشهر، مشيرًا إلى أنه من أهم الطرق في مصر حيث إنه يربط بين 3 محافظات يقطنها 24 مليون مواطن، وتستقبل ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

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-الحجر الأسود الافتراضي".. السعودية تطلق مبادرة لمحاكاة الواقع (صور)

أطلقت السعودية الاثنين، مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

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-برلمانية: كشف مخطط التسريبات المفبركة ضربة موجعة لجماعات الظلام

قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، إن كشف الداخلية لمخطط الجماعة الإرهابية في قصة التسريبات المفبركة، ضربة موجعة لجماعات الظلام، التي دأبت على اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة في محاولة لزعزعة استقرار الدولة المصرية.

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-طلب إحاطة بإعفاء مستشفى الناس من سداد قيمة فاتورة الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر معتوق، بشأن المطالبة بإعفاء مستشفى الناس من سداد قيمة فاتورة الكهرباء أو نصف القيمة؛ حيث إن هذا المستشفى قائم على التبرعات ومتخصص في جراحات القلب للأطفال.

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-الأرصاد تكشف حقيقة تلوث الهواء بغاز "أكسيد النيتروجين" السام

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غاز أكسيد النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، له الصيغة NO2، وهو غاز في الحالة الطبيعية، لونه بني- محمر، كما أن له رائحة نفاذة حادة.

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-الطاقة الذرية: قادرون على معالجة النفايات المشعة لأول محطتين نوويتين بالضبعة

قال الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، في جلسة خاصة عن إدارة النفايات النووية بالمؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إن هيئة الطاقة الذرية المصرية، قادرة بإمكانياتها على معالجة النفايات المشعة لأول محطتين نوويتين بالمشروع النووي الجاري تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

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-6 مليارات جنيه و40 ألف مستفيد.. "الزراعة تكشف نتائج المشروع القومي للبتلو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع القومي للبتلو أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه في صورة قروض ميسرة للمربين والمنتجين.

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-التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة: الدول النامية تتأثر بتغير المناخ رغم أنها ليست المسبب الأكبر للتلوث

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدول النامية تتأثر بتغيرات المناخ رغم أنها لم يصدر منها الكم الأكبر من التلوث المسبب للتغيرات المناخية.

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-إيران: زيارة رئيس وزراء إسرائيل للإمارات تقوض الأمن بالمنطقة

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين من مغبة أي خطوة تؤدي إلى منح "الكيان الصهيوني المختلق والمخرب" موطئ قدم في المنطقة.

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-قلق في إسرائيل حيال حالات "أوميكرون" مجهولة المصدر رغم قيود السفر

قالت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مسؤولي الصحة في إسرائيل يُلاحظون بقلق انتشار إصابات فيروس أوميكرون ولكنهم لا يعلمون مصدر هذا الانتشار رغم الجهود المبذولة والقيود المفروضة على السفر.

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-جدول زمني للخروج من "التدابير الاستثنائية".. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التونسي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022، وذلك في خضم مطالب محلية ودولية بالإعلان عن خارطة لإنهاء "الإجراءات الاستثنائية" التي أقال بموجبها الحكومة وجمد أعمال البرلمان.

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-بوتين لجونسون: أوكرانيا تتبع نهجًا مضرًا وتوسع الناتو تهديد لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن السلطات الأوكرانية تتبع نهجًا مضرًا، مشيرًا إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقًا يشكل تهديدًا لأمن روسيا.

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-"واشنطن بوست": إسرائيل هاجمت 3 منشأت لأسلحة كيميائية في سوريا في يونيو

استهدفت إسرائيل في شهر يونيو الماضي ثلاث منشأت لأسلحة كيميائية في سوريا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، ومسؤولي استخبارات غربيين اطلعوا على معلومات استخباراتية حساسة في وقت شن الهجمات.

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-حاكم ولاية كنتاكي يتوقع تجاوز عدد ضحايا الإعصار 100 شخص

تتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية لتحديد مكان عشرات الأشخاص بعد أن دمرت الأعاصير بلدات في جميع أنحاء ولاية كنتاكي، مع تأكيد 64 حالة وفاة، على الأقل.

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-فلسطين: نريد إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان بالقدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفلسطينيين يرغبون في إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس.

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