البطاقات الجديدة ومصير إضافة المواليد.. 4 تصريحات جديدة لوزير التموين

(مصراوي):

أدلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدد من التصريحات المهمة في الحوار الذي أجراه مع الإعلامي خالد ميري، في ببرنامج "كلمة السر" عبر فضائية صدى البلد.

وقال الوزير، إن هناك 42 مليون شخص يستفيدون من دعم السلع و21 مليون آخرين يستفيدون من الخبر.

وزير التموين: لا يمكن أيضًا إضافة مواليد جديدة إلا بهذا الشرط

وطالب الوزير المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين، متابعًا أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، كما أنه لا يمكن أيضًا إضافة مواليد جديدة على البطاقات إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين.

وتابع علي المصيلحي، أن الدعم النقدي من التموين مطروح للمناقشة لكن ذلك لا يمكن تحقيقه قبل تحديد الاستهداف وخاصة في الوقت الحالي الذي يستوجب ضخ سلع بدلًا من الأموال لتلافي زيادة التضخم.

وزير التموين: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط

واستطرد وزير التموين، أن بطاقات التموين الجديدة بها 4 أفراد فقط، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 89 مليار رغيف في السنة ومن 250 لـ275 مليون رغيف في اليوم.

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وزير التموين: رفض طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن

وحول أزمة نادي القرن قال المصيلحي، إن وزارة التموين لديها سجل تجاري للعلامات التجارية التي تحفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات وغيرها، مؤكدًا أنه تم رفض طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لأنه لم يستوف الشروط.

وكشف الوزير، أسباب زيادة أسعار السكر والمنتجات الغذائية في مصر والعالم.

وزير التموين: سببان لزيادة أسعار السكر

وقال المصيلحي، إن أوروبا والبرازيل تأثرا إنتاجيًا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة ومع العودة من الإغلاق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق كبيرة، لذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميًا بصورة كبيرة.

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