تنويه مهم من السعودية بشأن الدعاء على جبل عرفات

كتب- محمد أبو بكر:

نوهت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه في أي مكان من عرفة يصح وقوف الحاج، ويصل دعاؤه.

وأضافت "الحج والعمرة"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه وفق ما سبق فلا حاجة لقصد الشاخص في الجبل أو أي مكان بعينه للدعاء عنده.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قالت، إن الاستلقاء في الأماكن المخصصة في المشاعر المقدّسة، يضمن سلامة وراحة الحاج الكاملة، ويحفظ النظام، مشيرة إلى أنه في الحج نتجنب النوم والافتراش في الممرات والمسارات وأماكن الصلاة وطرقات المشاعر المقدسة؛ منعًا للازدحام والتدافع.

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