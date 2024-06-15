عشان متعفنش..ضوابط تعبئة وتخزين اللحوم

كتب-عمرو صالح:

كشفت الدكتورة سها البرغوثي خبيرة التغذية عن أفضل الطرق لتخزين اللحوم خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يعتاد فيه المواطنين على تخزين لحوم الأضاحي.

وقالت سها في تصريحاتها لمصراوي يجب تعبئة اللحوم على الأقل بعد 6 ساعات من الذبح بشرط وضعها تحت المراوح أو التكييف للتأكد من ظهور ظاهرة التيبس الرمي وهي عبارة عن تغيير يحدث للحم بعد ذبح الحيوان حيث تحدث مجموعة من التفاعلات الإرادية تبدأ بانقباض اللحمة و استنفاذ كل إنزيمات الأكسدة ويبدأ بتكون حمض اللاكتيك وحمض الفورميك وفوسفات البوتاسيوم اللي بينتج من تكسير الجليكوجين.

وأشارت إلى أنه يحظر تماما تعبئة اللحمة ساخنة أو تخزينها بالفريزر أو الثلاجة مباشرة وكذلك وضعها تحت اشعة الشمس موضحا أن ذلك يعرضها للتعفن.

وشددت على أهمية ترقب عملية التيبس الرومى للحم قائلا: تسهم عملية التيبس في حفظ اللحمة لمدة أطول وتظل طازة طوال فترة التخزين وتصبح أطري وأكثر استساغة نظرا لما ينتج عنها من إنضاج اللحوم،فتتحول اللحم إلى أخرى طرية عن طريق تحويل كل الأنسجة الخشنة والأنسجة الضامة لأنسجة أطري

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