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أسعار وعناوين منافذ وزارة الزراعة لبيع لحوم الأضاحي

01:53 م السبت 15 يونيو 2024

منافذ وزارة الزراعة لبيع اللخوم أرشيفية

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كتب-عمرو صالح:

تعمل منافذ وزارة الزراعة طوال أيام العيد لتوفير الأضاحي والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين .

ويستعرض مصراوي أسعار أضاحي وزراة الزراعة 2024 وعناوين المنافذ، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو لحم قائم خروف بلدي نحو 210 جنيهات

- وصل سعر كيلو اللحم القائم خروف برقي في منافذ وزارة الزراعة إلى 250 جنيها

- بلغ سعر كيلو لحم قائم ماعز وجديان في الوزارة نحو 230 جينها

- حقق سعر كيلو اللحم القائم عجل بقري في المنافذ نحو 175 جنيها

- جاء سعر كيلو لحم قائم عجل جاموسي يتراوح ما بين 150 و155 جنيها على حسب وزن الأضحية.

أماكن شراء أضاحي 2024 من خلال منافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية:

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.

- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.

- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر.

أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:

- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.

- منفذ شبرا.

- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي.

- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».

- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية

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