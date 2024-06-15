أسعار وعناوين منافذ وزارة الزراعة لبيع لحوم الأضاحي
كتب-عمرو صالح:
تعمل منافذ وزارة الزراعة طوال أيام العيد لتوفير الأضاحي والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين .
ويستعرض مصراوي أسعار أضاحي وزراة الزراعة 2024 وعناوين المنافذ، على النحو التالي:
- سجل سعر كيلو لحم قائم خروف بلدي نحو 210 جنيهات
- وصل سعر كيلو اللحم القائم خروف برقي في منافذ وزارة الزراعة إلى 250 جنيها
- بلغ سعر كيلو لحم قائم ماعز وجديان في الوزارة نحو 230 جينها
- حقق سعر كيلو اللحم القائم عجل بقري في المنافذ نحو 175 جنيها
- جاء سعر كيلو لحم قائم عجل جاموسي يتراوح ما بين 150 و155 جنيها على حسب وزن الأضحية.
أماكن شراء أضاحي 2024 من خلال منافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية:
- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.
- منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.
- منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.
- مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.
- مشتل قها بمحافظة القليوبية.
- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.
- منافذ مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.
- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.
- منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.
- منفذ العامرية بمحافظة الإسكندرية.
- منفذ المتراث بمحافظة الإسكندرية.
- منفذ الجمرك بمحافظة الإسكندرية.
- منفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.
- منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة بسانت كاترين.
- منفذ أوسيم، والذي يقع بشارع أبوقرن بمركز أوسيم.
- منفذ القناطر بمحافظة القليوبية.
- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية.
- منفذ ابني بيتك بالمنطقة الرابع عشر.
أماكن منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة
منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي عيد الأضحى 2024 بمحافظة القاهرة، جاءت كالتالي:
- منفذ الهرم، والذي يقع في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.
- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.
- منفذ شبرا.
- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.
- منفذ ميدان لاظوغلي.
- منفذ وزارة العدل بالقاهرة.
- منفذ سوق العبور.
- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».
- منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.
- منفذ القاهرة، والذي يقع في «مايو 15».
- منفذ القناطر، في محافظة القليوبية
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