أول تحرك رسمي بشأن لوحة محمود سعيد "المهملة" في المطار

(مصراوي):

ناشد الدكتور سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق، وزيرة الثقافة، لاستعادة لوحة مهمة للفنان الكبير محمود سعيد، معروضة بمطار القاهرة الدولي.

وقال غريب في منشور له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرجو من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن تأمر بعودة هذه اللوحة إلى متحف الفن الحديث فورًا، هذه لوحة محمود سعيد رجل من مريوط معارة من المتحف".

وأضاف: "هذه اللوحة معلقة في ممر الدور الأول بصالة 1 سفر بمطار القاهرة. لم يجدوا أفضل من الحمامات ليعلقوها أمامها!! بغض النظر عن الحمامات، هل رأى أحدكم لوحة لبيكاسو أو أي فنان مهم معلقة في مطار شارل ديجول في باريس؟؟ أتعلمون لماذا؟ ببساطة للحفاظ على ثروة فنية قومية واحترامها بوضعها في المكان المناسب لها".

وأكمل: "إذا اقتربت من مثل هذه اللوحات في متاحفها بمسافة محددة سيدق جرس إنذار. ونحن نترك لوحة أصلية لأهم وأغلى مصور مصري على الإطلاق أمام التواليت يمر عليها مئات الآلاف من البشر كل عام.. ألم يفكر من أعاروها في احتمال سرقتها ووضع لوحة مزورة طبق الأصل لها؟؟ أهذا مستحيل؟؟ ألم تسرق زهرة الخشخاش من داخل متحفها في الجيزة؟؟ ولم، وفي الأغلب لن تعد".

واختتم بقوله: "ما يحدث في مطار القاهرة إهانة واستهانة يجب أن تتوقف فورًا".

من ناحيته أكد الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفن التشكيلي بوزارة الثقافة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المعلومات الأولية حول لوحة الفنان محمود سعيد المعروضة بمطار القاهرة الدولي، تؤكد أنها معارة منذ عام 1974.

وقال سرور: "سنبدأ من صباح الغد في إجراءات استردادها، وهو أمر كنا بدأنا فيه منذ فترة سابقة باستعادة كل اللوحات التي تمت إعارتها قبل فترة الفنان فاروق حسني، أما بعد فترة فاروق حسني فالقانون يمنع نقلها من مكانها إلا بمخاطبة رسمية من القطاع".