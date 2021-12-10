شروط وضوابط وأوراق.. كل ما تريد معرفته عن موسم العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

بعد فتح الطيران المباشر وباب العمرة بين المملكة العربية السعودية ومصر، يبحث المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، عن آلية السفر والإجراءات واللقاحات والأسعار والأوراق المطلوبة لحجز برنامج الرحلة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس 25 نوفمبر، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (3 - 5) أيام، وذلك اعتباراً من الأربعاء 01 / 12 / 2021م، وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

ويستعرض "مصراوي" أبرز ما جاء حول العمرة في التقرير التالي:

- متى فتح باب رحلات العمرة من مصر؟

أعلن المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من 1 ديسمبر 2021.

- ما هي اشتراطات دخول المعتمرين إلى الأراضي السعودية؟

تنص الاشتراطات على ضرورة التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي.

أما المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.

- وما هي اللقاحات المعتمدة بالسعودية؟

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اللقاحات المعتمدة، للدخول إلى المملكة للسفر لغرض الزيارة أو الحج والعمرة، اعتباراً من (1) ديسمبر 2021، كل من تم تطعيمه باللقاحات (ساينو فارم - ساينو فاك - كوفاكسين) جرعتين، وكذلك اعتباراً من الأول من يناير 2022 كل من أخذ لقاح كورونا (سبوتنك - v) جرعتان، بالإضافة إلى اللقاحات التي تم اعتمادها سابقاً من لقاحات (فايزر - موديرنا - استرازينيكا) جرعتين، ولقاح (جانسن) جرعة واحدة بعد مضي (14) يوما من الحصول على الجرعة.

- وما هي عقوبات المخالفين للحجر المؤسسي بالسعودية؟

- غرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال

- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

- حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

- إذا كانت المخالفة المذكورة، صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

- وما هي الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة السعودية.

- وما هي الفئات المحرومة من العمرة؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عاما، كما لا يُسمح بالسفر وأداء العمرة، المواطنين غير الملقحين والممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، كونه شرطا أساسيا من شروط السفر وأداء مناسك العمرة.

- كم تبلغ مدة تأشيرة العمرة أو مدة الإقامة بالمملكة؟

مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، 30 يومًا.

- متى تُعلن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة؟

من المقرر، أن تعلن الحكومة الأسبوع المقبل، الضوابط المنظمة لموسم العمرة، والسماح للشركات في إعلان الأسعار والبرامج أمام الراغبين في أداء المناسك، لتشغيل الرحلات، وذلك وفقا تصريحات ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة لموقع "مصراوي".

- وما هي أبرز ملامح الضوابط المنظمة للعمرة؟

- خطاب ضمان يبدأ من 50 إلى 150 ألف جنيه كوديعة في وزارة السياحة والآثار، بجانب مليون شيك بنكي عاد

- موافقة الوكيل السعودي واعتماد خطاب الضمان.

- سداد 2800 جنيه تحليل 2 PCR+ تأمين كورون.

- سداد رسوم 1000 جنيه لغرفة شركات السياح.

- تخصيص مشرف لكل شركة 2020/2021، مع تحديث كارنيهات غرفة الشركات.

- حرمان الشركة التي ليس لديها مشرفين من الحصص.

- العمرة ستكون خلال أشهر (رجب شعبان رمضان).

- ممنوع تداول بيع التأشيرات بين شركات السياحة، ومن يخالف سيعاقب بإلغاء ووقف التراخيص.

- تسجيل الشركة باركود البوابة مع الوكيل السعودي.

- خطاب الاعتماد البنكي من السعودي يكون بإفادة كتابية معتمد.

- هل تم تفعيل مصر على السيستم السعودي؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تفعيل مصر على سيستم المملكة الخاص بالعمرة، ويمكن للشركات العاملة في الموسم، إرسال الخطط التشغيلية وتفعيل العقود وذلك بعد اعتماد ضوابط العمرة من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

- وما هي خطوات إصدار تأشيرة العمرة؟

1- تقوم شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بشراء الخدمات وتكوين حزم الخدمات البرنامج العمرة.

2- تقوم شركة العمرة الوكيل الخارجي بتعبئة بيانات طلب إصدار التأشيرة.

3- تقوم شركة العمرة الوكيل الخارجي بتسكين المعتمرين على برنامج العمرة.

4- يتم تسجيل بيانات المعتمرين وتسجيل بيانات نوع اللقاح وإرفاق شهادة اللقاح.

5- يتم تسجيل حجز مبدئي لتصاريح اعتمرنا للعمرة الصلاة/الزيارة.

6- تقوم شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بإرسال طلب إصدار تأشيرة للمعتمرين.

7- سيقوم النظام بالتحقق من نوع اللقاح.

- ما هي الأوراق المطلوبة لحجز برنامج العمرة؟

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

- متى تنطلق أولى رحلات العمرة من مصر؟

يتوقع أصحاب شركات السياحة، تشغيل أولى رحلات العمرة من مصر، خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل 2022، وذلك لحين الانتهاء من كافة الإجراءات، وإعلان الضوابط المصرية، والربط الإلكتروني، والتوثيق والأسعار وضبط المنظومة وخلافه.

- وما هو السبب في تأخر انطلاق الرحلات من مصر؟

بسبب عدم إعلان الحكومة الضوابط المصرية المنظمة للعمل حتى الآن (من خطاب ضمان وتأمين ومشرفين) وغيرها من التفاصيل الأخرى، بجانب عدم إعلان الشركات عن الأسعار رسميا للمواطنين الراغبين في أداء العمرة

- وما هي الأسعار المتوقعة للعمرة؟

يتوقع أصحاب الشركات السياحية، ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25 -27% عن المواسم السابقة، ليبلغ البرنامج الاقتصادي بين 20 و21 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، على أن تصل الأسعار لـ 30 و 35 ألف جنيه لفنادق 4 و 5 نجوم.

- وما هو السبب وراء الارتفاع المتوقع لأسعار العمرة؟

هناك أسباب كثيرة أبرزها: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وتقليل كثافة النقل والإقامة في الفنادق، والتأمين الطبي المصري والسعودي، ورسوم ومصروفات بوابة العمرة المصرية، والتأمين المالي الخاص بوزارة السياحة والآثار، ورسوم خطاب ضمان، وزيادة معظم الخدمات بنسبة لا تقل عن 15%، ورسوم تحليل فيروس كورونا.

- هل تشهد العمرة العمل بنظام الكوتة (أعداد المعتمرين)؟

في الماضي كان عدد المعتمرين المصريين 500 ألف معتمر منهم 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن يستمر هذا المشهد خلال الموسم الجديد، لأن من يحدد هذه الأعداد هي الحكومة المصرية حفاظا على عدم خروج العملة خارج مصر.

- كيف يتم الإبلاغ عن الشركات المخالفة بحق المعتمر؟

أعلنت غرفة شركات الساحة، إنشاء "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الواتساب على رقم (0150360556) لاستقبال البلاغات عن أي وسيط، أو كيان غير مرخص يقوم بإصدار أية إعلانات عن برامج عمرة في الوقت الراهن، وذلك حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه الأمر.

- أخيرا.. ما عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة؟

- إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.

- في حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية، وذلك بقرار مسبب.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية.

- وفي حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

3- في حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

4- يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.