​​​برلماني يطالب بتشديد الرقابة على عروض الجمعة البيضاء

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه بالتزامن مع مهرجانات الجمعة البيضاء تتزايد عروض الشراء متضمنة تخفيضات بنسب متفاوتة، بما يحقق لها الرواج وتلقى إقبالًا شديدًا من المستهلكين.

وأشار النائب في تصريحات صحفية، إلى أن بعض المحال والشركات تستغل هذه المناسبة في عمل عروض "وهمية" وتخفيضات غير حقيقية، موضحًا أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار وبعدها يتم عمل تخفيضات على الأسعار الجديدة وبذلك لا يستفيد المشتري بأي تخفيضات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المتابعة الجيدة لفعاليات الجمعة البيضاء، لمنع أي تلاعب في الأسعار والعروض.

وشدد على إتاحة التواصل المستمر مع جهاز حماية المستهلك والتفاعل الدائم مع شكاوى المواطنين في هذا الصدد لمنع أي عروض وهمية بغرض غش المواطنين.

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