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جزء مخصص للأطفال.. انطلاق فعاليات "نصف ماراثون الجونة" بالتعاون مع وزارة الشباب - فيديو وصور

10:28 ص الجمعة 05 نوفمبر 2021
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كتب - محمود مصطفى:

تصوير: علاء أحمد

انطلقت صباح الجمعة بمدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات “نصف ماراثون الجونة”، والذي تنظمه شركة تراي فاكتوري، الرائدة في مجال إدارة الفعاليات الرياضية في مصر، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويأتي "نصف ماراثون الجونة" تماشياً مع استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية التي تهدف إلى استضافة العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية لتشجيع السياحة الرياضية، وتشجيع الدور التنموي والمجتمعي الذي يجعل من مدن أوراسكوم للتنمية منارة للفن والثقافة والرياضة في مصر والشرق الأوسط.

ويشارك في الماراثون أكثر من ٨٠٠ رياضي من ٣٧ دولة، من سن خمسة أعوام وحتى 70 عاما، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تخصيص فيها مشاركة للأطفال من خلال التنافس على مسافة 1 كيلو.

ويحضر فعاليات الماراثون، محمد عاشور، رئيس القطاع التجارى و تطوير الأعمال لمدينة الجونة، وأيمن حقي، رئيس فريق تراي فاكتوري.

ماراثون الجونة الغردقة تراي فاكتوري شركة أوراسكوم

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