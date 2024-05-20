ما الفرق بين نظام "الممارسة" و"العداد الكودي"؟

كتب- محمد صلاح:

جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مطالبتها للمواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي توفيق أوضاعهم من خلال التقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية بدلاً من العمل بنظام الممارسة، خاصة أن المحاسبة بنظام الممارسة في احتساب استهلاك الكهرباء يعتمد على تقدير غير دقيق لمعدل الاستهلاك، بالإضافة إلى غرامة السرقة والتوصيلات غير القانونية، حيث إن استبدال نظام الممارسة بعداد كودي لسارقي التيار الكهربائي يعتبر في مصلحة المخالف نفسه.

ويوضح "مصراوى" خلال السطور التالية الفرق بين نظام الممارسه والعداد الكودي:-

نظام الممارسة:

هو نظام يصعب من خلاله تحديد غرامة مالية للمواطن بشكل دقيق لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء وهو يعتبر نظام ظالم للدولة والمواطن في نفس الوقت.

عداد الكهرباء الكودي:

1- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي.

2- هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.

3- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

4- يعتبر العداد الكودي أفضل من نظام الممارسة، لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلي.

5- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

6- سعر الكيلووات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

7- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

9- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.