"عشان متعفنش".. نصائح مهمة لمزارعي الفاكهة لتجنب الموجة الحارة

كتب- عمرو صالح:

تتعرض البلاد حاليا لموجة شديدة الحرارة وصلت في بعض الأماكن إلى أكثر من 40 درجة مئوية الأمر الذي يؤثر سلبًا على أشجار الفاكهة والخضروات.

من جانبه وجه محمد علي فهيم رئيس مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، نصائح مهمة لمزارعي الفاكهة لتجنب تعرض محصولهم للعفن أو التلف:

1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولًا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات بإجراء رية سريعة "على الحامي" مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة، وإضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث اى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم).

2- تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضر خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

3- رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتى لا يحدث لسعات الشمس.

4- ينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر بكرة صباحاً.

5- يحظر التعفير بالكبريت الزراعى على كل الزراعات.

6- يمنع رش اى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تماماً.

7- رش كل المحاصيل (الخضر والأشجار والطبية عطرية) بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر السبت صباحا.

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