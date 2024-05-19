إعلان

BBC

تلامس منتصف الأربعينات.. تحذير من الأرصاد بشأن مدة الموجة الحارة

09:37 م الأحد 19 مايو 2024
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات.

وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من ١٢ ظهرا وحتى ٥ عصرا.

كما شددت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على تجنب الخروج في أوقات الذروة إلا للضرورة فقط وارتداء غطاء للرأس وملابس فاتحة مع الاحتفظ بزجاجة مياه.

الموجة الحارة درجات الحرارة الأرصاد الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقابة الصحفيين تُقر قواعد جديدة للمنتسبين من الخارج وأساتذة الصحافة والإعلام

إعلان

إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: 4 فرق إنقاذ اقتربت من الإحداثيات التي وقع فيها الحادث
حادث المروحية.. مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر
* الزمالك يتوّج بطلاً للكونفدرالية على حساب نهضة بركان