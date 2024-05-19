تلامس منتصف الأربعينات.. تحذير من الأرصاد بشأن مدة الموجة الحارة

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كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات.

وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من ١٢ ظهرا وحتى ٥ عصرا.

كما شددت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على تجنب الخروج في أوقات الذروة إلا للضرورة فقط وارتداء غطاء للرأس وملابس فاتحة مع الاحتفظ بزجاجة مياه.