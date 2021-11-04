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بالفيديو.. آخر مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون

10:44 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
بالفيديو.. آخر مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون

تطهير محيط سور مجرى العيون

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراحل تقدم الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة.

وقال وزير الإسكان: هناك توجيهات من القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقي العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وأكد الدكتور عاصم الجزار على أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.

عاصم الجزار سور مجرى العيون تطوير العشوائيات وزارة الإسكان

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