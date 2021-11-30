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للمرة الأولى.. حكماء المسلمين يقرر ضم شخصيات نسائية للمجلس

03:35 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
للمرة الأولى.. حكماء المسلمين يقرر ضم شخصيات نسائية للمجلس

مجلس حكماء المسلمين

كتب - محمود مصطفى:

قرر مجلس حكماء المسلمين في اجتماعه الدوري، الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضم شخصيات نسائية لعضوية المجلس، ممن تنطبق عليهم معايير الاختيار والعضوية، إيمانًا من المجلس بدور المرأة ومكانتها، وضرورة تمكينها من مختلف المواقع القيادية.

وأوصى فضيلة الإمام الأكبر بضرورة مراعاة التنوع والتمثيل الجغرافي للمرشحات للعضوية، على أن تكون الشخصيات ممثلة لمجتمعات متباينة ثقافيا واجتماعيا، ومن فئات عمرية مختلفة، حتى ينعكس ذلك على إثراء طرح الموضوعات ومناقشة القضايا من مختلف زواياها، مؤكدا أن ضم سيدات للمجلس هو تطبيق عملي لتمكين المرأة، وسوف يسهم بشكل إيجابي في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرأة والفتيات.

واتفق الأعضاء على مناقشة الأسماء المطروحة على أن يتم إعلان الأسماء بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للمجلس، والذي من المقرر أن يتم عقده بالعاصمة البحرينية المنامة.

مجلس حكماء المسلمين ضم شخصيات نسائية أحمد الطيب

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