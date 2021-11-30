مصر للطيران: اشتراطات السفر من تحليل أو تطعيم تخضع لكل دولة

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إنه لن يتم منع أي مواطن لم يتلق لقاحات فيروس كورونا من السفر على متن طائرات الشركة، وذلك مع بدء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بداية ديسمبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن تطبيق إجراءات سفر المواطنين تتعلق بالإجراءات الصحية المطلوبة لكل دولة، وليس بالإجراءات الصحية المطلوبة في مصر بالداخل، وهناك دول تشترط وجود تحليل PCR وأخرى تشترط تلقي لقاحات كورونا وغيرها.

وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات السفر الداخلية في مصر سيتم تطبيقها على المواطنين القادمين من الخارج، وليس على مسافري الخارج.

وتبدأ، الحكومة غدًا الأربعاء، تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي، بشأن حظر دخول المواطنين للمقار الحكومية إلا بآلية "التلقيح أو pcr".

ويسري قرار رئيس مجلس الوزراء، على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة والجهات التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم.