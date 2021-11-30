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بعد ساعات.. الأوقاف تمنع المواطنين غير المحصنين ضد كورونا من دخول الجهات التابعة لها

12:03 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
بعد ساعات.. الأوقاف تمنع المواطنين غير المحصنين ضد كورونا من دخول الجهات التابعة لها

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بعدم السماح بدخول المواطنين لديوان عام الوزارة، وجميع الجهات التابعة لها، بداية من غدٍ الأربعاء، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، أو تقديم تحليل pcr كل ثلاثة أيام.

وأوضحت الأوقاف، في بيان، الثلاثاء، أن القرار ينطبق على الإدارات التابعة للوزارة وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة لها.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة بدأت منذ الاثنين 15 نوفمبر قرار رئيس الوزراء بمنع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.

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