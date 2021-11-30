كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة ليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء 1 ديسمبر.

وقال شاهين لمصراوي، اعتباراً من اليوم 30 نوفمبر تتغير الكتلة الهوائية المسيطرة على كافة الأجواء على معظم أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت ل33 درجة مئوية على محافظة القاهرة.

وأوضح شاهين، أن البلاد تشهد بداية من اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة، بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، متابعا: سنشعر بانخفاضات في درجات الحرارة على أن تنخفض درجة الحرارة لـ٢٧ درجة بانخفاض حوالي ٦ درجات على محافظة القاهرة.

وتابع: وتتوالى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتمتمد لتشمل كافة محافظات الجمهورية مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري مساء اليوم، حتى الأربعاء.

وأشار شاهين، إلى وجود نشاط للرياح داخل مسطح البحر المتوسط، يبدأ مساء اليوم ويمتد غداً الأربعاء، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويتسبب في ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار ما يؤدي إلى تعليق بعض الأنشطة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط غداً.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الانخفاضات في درجات الحرارة، تمتد خلال الـ6 أيام المقبلة.

وحذر شاهين العاملين في نشاط الملاحة البحرية على البحر المتوسط، قائلا: "خدوا بالكم عشان في نشاط للرياح شمالية غربية واضطراب سيرفع الأمواج إلى ٤ أمتار.

وعن الشبورة، قال شاهين، تستمر معنا فرص تكون الشبورة المائية صباحا ولكنها لن تكون كثيفة بالشكل الذي يؤثر على الرؤية بشكل كبير لكن وجودها خلال الساعات من ٥-٧ صباحا، تقلل من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ومع أثناء انخفاض الرؤية، يجب الحذر والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة المتوقعة، لن تعرض البلاد لموجة أمطار غزيرة على غرار الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا.