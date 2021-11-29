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بالصور- الجيزة: إغلاق سناتر الفتح والأهلاوية للدروس الخصوصية

06:16 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
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(مصراوي):

شنت محافظة الجيزة، حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدي للمخالفات.

وضبطت إدارة الإشغالات تحت إشراف المهندس طه عبدالصادق رئيس حي جنوب، سنتر الأهلاوية للدروس الخصوصية بشارع صبرى باشا وتم غلقه، كما تم غلق سنتر الفتح بشارع كولدير وتم رفع محتوياته وإيداع جميع المضبوطات مخازن الحي.

وقامت إدارة البيئة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بتطهير مدرسة في الإسلام الخاصة استمرارا لحملة تطهير المدارس ومازال العمل مستمر لرفع كفاءة الشارع الجيزاوى.

إغلاق سناتر للدروس الخصوصية الجيزة أحمد راشد الدروس الخصوصية

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