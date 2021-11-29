الطائرة نوت وصواريخ متنوعة.. أبرز قطع جناح العربية للتصنيع في معرض إيديكس

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- محمد نصار:

تشارك الهيئة العربية للتصنيع بمجموعة متميزة من المنتجات العسكرية في الجناح المصري المشارك بمعرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية.

ويضم الجناح الطائرة نوت، وطائرات موجهة بدون طيار، ونظام إعاقة الاتصالات، ومحركات طائرات والمدرعة تاج، والمدرعة كومبات، وعربة تجهيز القاذف الرباعي للمالوتيكا.

كما يضم الجناح ألغام دبابات إلكترونية مطورة، وناثرات ألغام سداسية وتساعية، والصاروخ صقر ١٢٢ مم، ونظام الصاروخ المضيء، والقاذف الرباعي الأرضي، وقاذفت ومقذوفات آر بي جي ٧، وصواريخ جو أرض.

وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021"، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولى الأول والذي يقام في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2021، يمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض منتجات الدولة في التصنيع العسكري، بالاضافة إلى أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وأكد الوزير على أن المعرض تقدم له أكثر من 340 شركة تمثل 32 دولة، رغم ظروف وتحديات فيروس كورونا.