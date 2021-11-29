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مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى الغد

06:07 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى الغد

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة اليوم إلى غد الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحًا.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون، وطبقا لالتزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، إلى تشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019، الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

مجلس النواب أحمد سعد الدين الحكومة قانون الجامعات الخاصة والأهلية

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