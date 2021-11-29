وزير الري: إزالة ٢١ ألف حالة تعد على نهر النيل حتى الآن

(مصراوي):

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم حتى الآن إزالة ما يقرب من ٢١ ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل بمساحة تتجاوز ٣.٧ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وقال وزير الري في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي ذلك في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.

وأضاف أنه تم أمس الأحد إزالة ٤٦ من الأقفاص السمكية المخالفة بمساحة ٢٤٨٠ مترا مربعا بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وإزالة ٦٣ قفصا مخالفا بمساحة ٣٤٠٠ متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية بالسلب.

وعلى صعيد آخر، أوضح عبدالعاطي أن أجهزة وزارة الري تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٣٨٨ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال ٤٥١٩ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٩١٧ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى ٩٨٢٤ كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال ٤٦٦ كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٣٣ كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.​