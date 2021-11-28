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بيان من البيئة بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء

06:04 م الأحد 28 نوفمبر 2021
بيان من البيئة بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أظهرت بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية انخفاض مستوى جودة الهواء بدءاً من صباح اليوم نتيجة الإستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

كما أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و 29 نوفمبر الجارى ، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع إنخفاض مستوى التهوية الرأسية مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستقوم بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى وخاصة الواقعة جنوب القاهرة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء ،كما تناشد الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

ياسمين فؤاد جودة الهواء وزارة البيئة الأحوال الجوية الملوثات

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