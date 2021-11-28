​وزير التموين: تشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للمحاصيل الاستراتيجية

كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يحظى بأهمية قصوى، ويمثل صداع في رأس الجميع، خاصة أن نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بحضور وزير التموين ووزير الزراعة، لمناقشة تحديد سعر عادل المحاصيل الزراعية.

وقال رشاد: "هناك 3 نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها، خاصة أن الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، أولها أن يتم تطبيق قاعدة أنه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع أن الكل يستفيد، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح، وتستفيد منه كافة المنظومة"، لافتًا إلى أن إصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة.

وأكد "رشاد" ضرورة تبني استيراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر إلى الري الحديث، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق، لافتًا إلى ضررورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر.

واستشهد رشاد بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الإحاطة قائلًا: "نريد أن ننتهي بسعر مناسب حتى نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين".

ومن ناحيته اتفق وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، معلنًا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية.

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