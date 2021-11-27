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تحديد المستوى بـ100 جنيه.. أسعار الدورات بمركز الترجمة والنشر بجامعة الأزهر

08:47 م السبت 27 نوفمبر 2021
تحديد المستوى بـ100 جنيه.. أسعار الدورات بمركز الترجمة والنشر بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، أسعار الخدمات التي يقدمها مركز التعريب والترجمة والنشر بكلية اللغات بنين بالقاهرة.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن رسم تحديد المستوى للراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية بالمركز بمبلغ 100 جنيه، ورسم المستوى الواحد 750 جنيهًا لكل اللغات، عدا اللغة الألمانية فتقرر لها 1000 جنيه، كما تحدد سعر دورات الترجمة التخصصية بـ1000 جنيه.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أنه بخصوص التأهيل لاختبارات التويفل والأيلتس والدلف تم تحديد رسومها بـ3000 جنيه، ودورات العلوم الطبية ومصطلاحاتها فتقرر لها 1200 جنيه.

وأعلنت جامعة الأزهر، تخفيض بنسبة 25% لكل طلاب الجامعة ومنتسبيها، على أن يكون التسجيل في هذه الدورات بدءا من الغد.

وأكدت جامعة الأزهر، أنه تم تجهيز المركز على أعلى مستوى، ويتم التدريس في قاعات ومعامل صوتية مجهزة ومكيفة الهواء.

وقررت جامعة الأزهر، تكليف الدكتور محمد عزت سعيد غازي عميد كلية اللغات والترجمة بمنصب مديرا للمركز، والدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة مستشارا ماليا، وعضوا بمجلس الإدارة، والدكتور أحمد السنتريسي المستشار القانوني لرئيس الجامعة، مستشارا قانونيا، وعضوا بمجلس الإدارة.

جامعة الأزهر مركز الترجمة والنشر كلية اللغات

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