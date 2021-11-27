بالصور- محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان المساحة وشارع مراد

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميدان المساحة بحي الدقي للوقوف على الأعمال الجارية ومعاينة نسب التنفيذ، وذلك في إطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وبحسب بيان اليوم، كلف المحافظ، رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة، والالتزام بالجدول الزمني للأعمال، مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية، بالإضافة إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان.

كما شدد المحافظ، على الإهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، إلى أراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان مؤكداً لهم أن أعمال التطوير سوف تكون إضافة جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان مؤكداً علي الاستجابة لكافة المطالب والمقترحات المتعلقة بأعمال التطوير الجارية بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي المرجو من الأعمال.

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف على الأعمال من رصف وتطوير وإجراء تنسيق عام للطريق ودعم أرصفة المشاة ودعم الطريق بأعمدة إنارة مشدداً على رئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكد من إلتزام الشركة بالجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.