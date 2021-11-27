نائب وزير الإسكان يبحث تنفيذ مبادرة "سقيا الماء"‎ بالتعاون مع الأورمان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا تنسيقيا، اليوم السبت، مع مسؤولي جمعية الأورمان؛ لبحث توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" لتوصيل المياه النقية لغير القادرين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.

وأشاد إسماعيل بجهود جمعية الأورمان في محاور التنمية المختلفة وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، معربًا عن سعادته بالتعاون معها من خلال تنسيق بروتوكول تعاون يضم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجمعية الأورمان، لتحقيق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" التي تهدف إلى توصيل مياه الشرب النقية لغير القادرين بـ5 محافظات تضم الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، بتكلفة إجمالية تقدر بـ100 مليون جنيه، تماشياً مع جهود الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوصيل مياه الشرب النقية لغير القادرين.

وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أن الدولة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني وتعزيز دوره خلال الفترة القادمة، وأهمية دور منظمات المجتمع المدني وتحقيق العلاقة التكاملية بين القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية للمساهمة الفعالة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات؛ خصوصاً في القرى الأكثر احتياجًا.

كما أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، أهمية الدور الرائد من مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهاز التنظيمي سيقوم بتقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ المبادرة التي تبنتها جمعية الأورمان على أكمل وجه، وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أنه تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، حيث تم رصد 20 مليون جنيه للتنفيذ في كل محافظة من المحافظات الخمس، وأن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الجمعية التي بدأتها منذ سنوات في دعم القرى الأكثر احتياجًا وإغاثة الأسر الأكثر فقرًا، من خلال تنفيذ أنشطة خيرية نوعية؛ ومنها إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنفيذ وتسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توفير مياه الشرب النقية وتوصيلها إلى منازل الأسر المستهدفة.