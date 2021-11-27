نائب وزير الحج السعودي لمصراوي: مؤتمر صحفي قريبا للإعلان عن تفاصيل العمرة

كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، موقف رحلات العمرة من مصر، عقب قرار المملكة بفتح الطيران المباشر لمصر ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق (1) ديسمبر 2021.

وقال مشاط لمصراوي، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للإعلان عن تفاصيل تشغيل رحلات العمرة من مصر، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالمملكة العربية السعودية

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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