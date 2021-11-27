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نواب التنسيقية يتفقدون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية

03:57 م السبت 27 نوفمبر 2021
نواب التنسيقية يتفقدون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية

نواب التنسيقية يتفقدون مجمع الإصدارات المؤمنة والذ

كتب- مصراوي:

تفقد وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسَي النواب والشيوخ مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الوفد إلى شرح وافٍ عن أسلوب العمل المتطور داخل المجمع من أجل تأمين جميع الإصدارات والوثائق الرسمية.

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان "أفق" من إصدار الشؤون المعنوية للقوات المسلحة يوضح دور وإمكانات هذا الصرح العظيم.

وتفقد الوفد أقسام المجمع ومراحل التصنيع ومشاهدة الطرق الحديثة التي يتم استخدامها لتأمين البيانات والوثائق باستخدام أرقى وأحدث تكنولوجيا عالمية.

وأعرب الوفد عن سعادته بحجم التطور الهائل الذي تشهده البلاد في مجال تأمين الإصدارات والوثائق بأحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية.

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