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منطقة الأهرامات تستقبل وفود بطولة كأس القارات الدولية - صور

04:04 م السبت 27 نوفمبر 2021
منطقة الأهرامات تستقبل وفود بطولة كأس القارات الدولية - صور

وفود بطولة كأس القارات الدولية

كتب- مصراوي:

استضافت منطقة أهرامات الجيزة منذ قليل، عددا من الوفود والأعضاء المشاركة في بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي والتي تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها.

وقد استقبل الوفود، أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبوالهول والبانوراما.

وأبدت الوفود خلال جولتهم عن إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمة بنائها ونحت تمثال أبوالهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.​

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كأس القارات الدولية أهرامات الجيزة الماستر كورس الدولي للكاراتيه وزارة السياحة والآثار البطولات الدولية أشرف محي الدين منطقة آثار الهرم

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