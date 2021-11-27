"شخص مش سهل".. عمرو أديب يحكي كواليس حواره مع محمد صلاح - صور
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كشف الإعلامي عمرو أديب عن كواليس حواره مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، موضحا أنه كان متواجد منذ 3 سنوات في مدينة ليفربول لمقابلة نجمنا المصري وكان وقتها نجم الدوري الإنجليزي وبعد 3 سنوات جئت لمقابلة صلاح وهو حاليا الأفضل في العالم ليحقق نقلة كبيرة فهو هداف الدوري الإنجليزي ومرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.
وأضاف: "سيبك من محمد صلاح لاعب الكرة أنا شوفت شخصية مبهرة، الراجل بيشتغل على نفسه جامد ، وفي تطور مذهل"
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "تطور مذهل من أخر مقابلة لي مع صلاح منذ 3 سنوات وحاجة تشرف أي مصري، مؤكدًا: "منذ شهور ونحن نعد لهذا اللقاء مع النجم المصري".
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