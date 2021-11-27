Masrawy logo white

"شخص مش سهل".. عمرو أديب يحكي كواليس حواره مع محمد صلاح - صور

08:00 ص السبت 27 نوفمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كشف الإعلامي عمرو أديب عن كواليس حواره مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، موضحا أنه كان متواجد منذ 3 سنوات في مدينة ليفربول لمقابلة نجمنا المصري وكان وقتها نجم الدوري الإنجليزي وبعد 3 سنوات جئت لمقابلة صلاح وهو حاليا الأفضل في العالم ليحقق نقلة كبيرة فهو هداف الدوري الإنجليزي ومرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: "سيبك من محمد صلاح لاعب الكرة أنا شوفت شخصية مبهرة، الراجل بيشتغل على نفسه جامد ، وفي تطور مذهل"

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "تطور مذهل من أخر مقابلة لي مع صلاح منذ 3 سنوات وحاجة تشرف أي مصري، مؤكدًا: "منذ شهور ونحن نعد لهذا اللقاء مع النجم المصري".

عمرو أديب محمد صلاح ليفربول الإنجليزي برنامج الحكاية الدوري الإنجليزي

الخبر التالى:

​​مصدر بـ"الري" يكشف حقيقة تأثر مصر بزيادرة تدفقات مياه النيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا