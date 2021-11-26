النقل: استمرار أعمال التطوير بورش السكة الحديد لتقديم خدمات متميزة للركاب - صور

لماذا استغرق العمل في طريق الكباش أكثر من 70 عامًا؟

كتب – أسامة علي:

واصلت وزارة النقل، أعمال التطوير المستمر لكافة ورش السكك الحديدية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

ونشرت وزارة النقل، على صفحتها على "فيسبوك" توضح قطارات السكة الحديد داخل الورش بعد تطويرها.

كشفت وزارة النقل عن استراتيجيتها لتطوير السكة الحديد والنهوض بها خلال 7 سنوات.

وشملت الاستراتيجية، تطوير الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

وجاءت خطة التطوير على مدار 7 سنوات كالتالي:

- توريد 110 جرارات حديث وإعادة تأهيل 32 أخرى، ضمن صفقة توريد 260 جرارًا وتأهيل 172 أخرى.

- توريد 529 عربة ركاب ضمن صفقة توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

- التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارات كاملة بعربات مكيفة وجرارات ديزل، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو.

- إعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية، وتم إعادة تأهيل 712 منها.

- إعادة تأهيل 90 عربة إسبانية مكيفة بورش كوم أبو راضي.

- جاري التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%، تم توريد 100 عربة منها.

- تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وتم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال.

- التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (300 عربة كشف قلاب وهي نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة).

- تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح.

- الانتهاء من تطوير 177 محطة سكة حديد.

- الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية 751 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان.

- إنشاء أسوار بإجمالي أطوال 185 كم وكذا في تنفيذ الخطة العاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم.

- جاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث بتكلفة 50 مليار جنيه.