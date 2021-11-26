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الزراعة: تنظيم يوم حقلي لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية

11:06 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
الزراعة: تنظيم يوم حقلي لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية

نخيل البلح

كتب-أحمد مسعد:

أكد الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، أن فرع المعمل بالواحات البحرية بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالواحات، نظم يوما حقليا لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري على النخيل خلال تلك الفترة وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة.

وأوضح الدكتور أحمد رجب الباحث المساعد بالمعمل المركزي للنخيل فرع الواحات البحرية،اليوم الجمعة، أهمية الخدمة الشتوية للنخيل ودورها في التأثير على كمية الإنتاج، وبيّن الطرق السليمة لتنفيذ تلك الخدمة والكميات المطلوبة للنخلة على حسب العمر ونوع التربة.

وتناول"رجب "، شرح أهمية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة التي تضمن وصول المبيد للحشرة والقضاء عليها باستخدام بعض الاجهزة الحديثة في المكافحة، وتناول الشرح توضيح مفصل لتركيب الجهاز ومكوناته وآلية إجراء المكافحة بالتطبيق العملي لمكافحة بعض النخيل المصاب في الحقل.

وشدد على أهمية إجراء عملية الفحص واكتشاف الإصابة، وإجراء عمليات التقليم خلال تلك الفترة لتناسبها مع عدم نشاط طيران الحشرة خلال هذه الفترة.

نخيل البلح الواحات البحرية سوسة النخيل الحمراء أحمد رجب

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