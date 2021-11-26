الحكومة ترد على أنباء تحميل المصلين فواتير الكهرباء بالمساجد

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشوراً يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الوزارة منشور يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، مُشددةً على تحمل الوزارة دفع كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، مُشيرةً إلى أن المنشور الصادر من الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.