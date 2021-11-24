وكيل "الشيوخ" عن افتتاح طريق الكباش: مصر تستعيد ذاكرة حضارتها

كتب- مصراوي:

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح طريق الكباش بالأقصر يأتي عنواناً لاستعادة مصر ذاكرة حضارتها الضاربة في العمق لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيرةً إلى أن العالم الذي يتطلع إلى ما يربطه بالحياة ويبعده عن شبح جائحة كورونا ينظر إلى نموذج الإنسان المصري القادر على مواجهة أصعب الظروف.

وأضافت فوزي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مصر التي كانت هنا دائمًا ذات هوية واضحة وامتداد أصيل يتخطى في ما يطمح إليه الأهداف الاقتصادية والسياسية والثقافية، لتؤكد للبشرية أنها بلد عصي على الهزيمة أبي في مواجهة التحديات.

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن مصر قررت أن تسترد ماضيها التليد لينسج منه حاضراً مجيدًا، موضحة أنها كثيرة المعاني التي يستدعيها افتتاح طريق الكباش، وما يصاحبه من كوكب احتفالي مهيب يستحضر عيد "أوبت" أحد أشهر الأعياد الاحتفالية المصرية القديمة؛ ما يشير إلى أن مصر عادت من جديد، لتشرق شمسها على الأمم جمعاء.

ونوهت فوزي بأنه مرة أخرى تؤكد الجمهورية الجديدة أنها على وعي تام بكل مقومات القوة المصرية الشاملة، صلبة وناعمة، حيث تربط الماضي بالحاضر تطلعًا إلى المستقبل، وتربط التاريخ والجغرافيا تأكيداً على شمولية المشروع الوطني الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانطلاق بمصر إلى آفاق بعيدة لم تكن لتطرقها لولا الإرادة السياسية والعزيمة الفولاذية لقيادتنا الوطنية الجسورة.

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن المناسبة وإن كانت ذات دلالات مهمة في كيفية إدارة الموارد التاريخية والحضارية المصرية وتحويلها إلى منتج سياحي يروج لمكانة مصر باقتدار وذكاء غير مسبوق، إلا أن أبعادها الحضارية والإنسانية هي التي تلفت انتباهي؛ إذ أراها أكثر تعبيراً عن الطموح المصري الذي يبدو أنه انطلق إلى أبعد مما يتصوره أشد المتفائلين؛ وهو الانطلاق الذي لن يسعه إلا تحقيق ذروة المجد لمصر شعبًا ومكانة.