وكيل "اقتصادية النواب": رئاسة مصر لـ"الكوميسا" تحقق التكامل الاقتصادي والتجاري إفريقيًّا

كتب- مصراوي:

قال النائب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تسلم مصر رئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن إطار فعاليات أعمال القمة الحادية والعشرين، يحقق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري مع القارة الإفريقية.

وقال عبد الحميد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن جميع الدول الإفريقية أصبحت على وعي وإدراك كاملين بالحرص الحقيقي من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع قضايا الدول الإفريقية في مقدمة اهتمامها، مؤكداً أن الرئيس السيسي كان أول قائد على مستوى العالم يطالب المجتمع الدولي بمساندة إفريقيا في مواجهة التحديات التي تواجه دول القارة والعالم؛ بسبب جائحة كورونا، وأن أفريقيا تعد ركيزة أساسية في السياسية الخارجية المصرية بدعم من الرئيس السيسي؛ ولذلك شهدت العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي خلال هذه القمة، والتي تناولت عددًا من الملفات المهمة؛ لعل أبرزها ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية وأنها فرصة واعدة للاستثمار والمنافسة.

وشدد عبد الحميد على أن التعاون والتنسيق الحقيقي بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات يكفل القضاء على المشكلات التي تواجه جميع الدول الإفريقية.

وأعرب وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة في أن رئاسة الرئيس السيسي لتجمع الكوميسا سوف تحقق نجاحات سياسية واقتصادية كبيرة لجميع دول تجمع الكوميسا ولجميع دول القارة السمراء، مناشداً جميع الدول الإفريقية إعطاء أولوية كبيرة لما جاء من قضايا وملفات مهمة في كلمة الرئيس السيسي لتحقيق التكامل والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الإفريقية.