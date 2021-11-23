"أبوشقة" يكلف لجان "الوفد" بتفعيل البرنامج القومي لمواجهة الشائعات

كتب - محمد نصار:

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، توجيهات للجان الحزب في المحافظات بتفعيل البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار "تصدوا معنا" الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، استجابة لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى هذا البرنامج، من أجل تصدى الشباب للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما وجه رئيس الوفد جريدة "الوفد" بالعمل على تحقيق الهدف من البرنامج.

وأشار إلى دوام التواصل فى أى وقت مع وزارة الشباب والرياضة، للوصول بالبرنامج، فى أسرع وقت، إلى هدفه المنشود، وهو مواجهة أى شائعات تمس أمن الوطن أو المواطن.

وأكد رئيس الوفد الاستجابة لوزارة الشباب والرياضة التى طلبت مشاركة شباب الأحزاب، ليكونوا ضمن المجموعات الشبابية التى يتم اختيارها لتنفيذ البرنامج الذى يهدف إلى محاربة الأفكار الهدامة واقتلاع جذور الشائعات، من خلال إعداد وتأهيل كوادر شبابية ليكونوا حائط صد فى هذا المجال.

وأثنى رئيس الوفد على التعاون البنّاء بين وزارة الشباب والرياضة وحزب الوفد، بما له من تاريخ وطنى فى الوقوف إلى جوار الدولة المصرية.