سلمى الزرقاء.. محطات في حياة شابة حاربت سرطاني العظام والدم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم "سلمى الزرقا" التي اشتهرت بأنها إحدى محاربات السرطان، بعد إصابتها بورم في العظام منذ نحو 6 سنوات كاملة، ما تسبب في بتر ذراعها، وسيطر الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وفاتها.

ويرصد "مصراوي" أهم محطات محاربة السرطان التي وافتها المنية والتي جاءت كالتالي:

1- أصيبت بسرطان العظام في عام 2015، ما تسبب في بتر ذراعها، فاستعاضت عنه بذراع صناعية، وكانت علامة مميزة للمحاربة الشابة وقوتها في التصدي للمرض.

2- أصرّت على استكمال الماجستير وكانت تعمل باحثة في الأكاديمية العربية، وعبرت سلمى عن إحساسها بعد بتر ذراعها قائلة:"السرطان مقدرش يهزمني، ولا قطع ذراعي هيهزمني، أنتم ممكن تكونوا فاكرين إن حياتي بتنهار، بس صدقوني الكلام ده مش صحيح، دي مجرد البداية".

3- كانت محاربة السرطان تتمنى الحصول على شهادة الدكتوراة، ولكن لم يمهلها القدر، منذ عشرة أشهر انتكست حالتها وتم إصابتها بلوكيميا الدم، وهو ما منعها من حضور حفل رسالة الماجستير، وكتبت سلمى عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، بأنها حزينة لعدم الحضور واستلام شهادتها التي قضت من أجلها 6 أعوام في الدراسة.

4- خاضت ابنة الإسكندرية، جولات عدة في حربها مع السرطان، ورغم ذلك كانت مُلهمة لكثيرين، ليس فقط لمن يعانون من نفس مرضها، ولكنها كانت رمزًا للإيمان والصمود والقدرة على المواصلة.

5- وعن إحساسها بشأن عملية بتر ذراعها، عبرت: "أنا أرفض يتقال عليا معوقة، أو معاقة، لأني مش شايفة نفسي كده، وعمري ما هكون كدة".

6- وأشارت في منشور سابق لها، إلى صعوبة المرض، قائلة: "لا استطيع أن أعد بأنني سأنجو، لكنني سأحاول، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بقدر ما قد يبدو الأمر محزنًا، تم تشخيصي بسرطان الدم، بعد 10 أشهر من إجراء عملية زرع نخاع العظم، بدأت اليوم عمليات نقل الدم للبقاء على قيد الحياة، دمي يتناقص بسرعة وبدأت الحمى والألم الرهيب".

7- يوم 11 نوفمبر الجاري، كتبت عبر حسابها على انستجرام، إنها لم تتناول الطعام منذ 44 يومًا وفقدت عضلات جسدها وتتنقل بواسطة كرسى متحرك، وأنها كانت تتغذى عن طريق المحاليل الطبية والعلاج الكيميائى والمضادات الحيوية.

8- وكانت آخر كلماتها عبر منشور على انستجرام يوم 19 نوفمبر: "أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من فضلكم ادعوا لى، أنا في حالة خطيرة جدًا"، كانت هذه كلمات الوادع الأخيرة، وانهالت التعليقات من مُحبيها من كل الفئات ومن ضمنهم بعض الفنانين، متمنين لها الشفاء العاجل.

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