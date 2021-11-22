أول تعليق من الأوقاف بشأن ضبط موظف بالوزارة بحيازته عملات أثرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن ما نشرته بعض المواقع بشأن حبس موظف بالوزارة بعد ضبطته بمحافظة الشرقية وبحوزته عملات من العصر اليوناني، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بشأن ما نشر على بعض المواقع بعنوان: "حبس موظف بالأوقاف عثر بحيازته على 201 عملة من العصر اليوناني بالشرقية، أفادت مديرية أوقاف القليوبية بأن الموظف المذكور كان يعمل مؤذنًا، وتم إنهاء خدمته بتاريخ 3 أغسطس الماضي، ولا علاقة له بالأوقاف".