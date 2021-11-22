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التعليم العالي: تطعيم كورونا شرط دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات

03:46 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
التعليم العالي: تطعيم كورونا شرط دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

كتب- محمد نصار:

قرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، بمقر جامعة حلوان، اعتبار حصول الطالب على التطعيم ضد فيروس كورونا شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

جاء ذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأشاد عبدالغفار بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعي، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات.

المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الترم الأول التطعيم ضد فيروس كورونا جامعة حلوان

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