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الري: ندرة المياه والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة وضع مصر

02:57 م السبت 20 نوفمبر 2021
الري: ندرة المياه والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة وضع مصر

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.


وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائرا هائلة.

وأكد المجتمعون على أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.​

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري التغيرات المناخية ماثيو باركس

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