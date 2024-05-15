إعلان

BBC

السيسي يلتقي ملك البحرين على هامش القمة العربية

08:21 م الأربعاء 15 مايو 2024

السيسي يلتقي ملك البحرين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش استضافة المنامة أعمال الدورة الـ33 للقمة العربية.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء.

السيسي يلتقي ملك البحرين الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة القمة العربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأرصاد" تُحذر من ظاهرة بحرية تحدث غدا بهذه المناطق

إعلان

إعلان

عاجل - وفاة وزير النقل الأسبق هشام عرفات