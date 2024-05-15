السيسي يلتقي ملك البحرين على هامش القمة العربية
08:21 م الأربعاء 15 مايو 2024
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش استضافة المنامة أعمال الدورة الـ33 للقمة العربية.
جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء.
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