كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ملخص الوضع الوبائي المتوقع لجائحة فيروس كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال عنان، لمصراي، اليوم السبت، إن التوقعات كانت تشير إلى أن الموجة الرابعة ستصل للذروة خلال شهر نوفمبر الحالي، وهو ما حدث بالفعل، على أن تنكسر هذه الذروة خلال الأيام الأخيرة من الشهر.

وتابع عنان: "هناك احتمالين، الأول أن تكون الموجة في شهر يناير أهدأ ونريح في شهر فبراير 2022، ثم تعود ارتفاع الإصابات في شهر مارس 2022 مرة أخرى وتكون هي الموجة الخامسة، أو تحدث موجة ارتدادية خامسة في آخر شهر ديسمبر 2021، وبذلك يكون هناك موجة جديدة لحمت في الموجة الرابعة".

وأكمل: "السيناريو الثاني احتماليته عالية، وهو أن تلتحم الموجتان معا نظرا لانتشار متحور دلتا مصر والانتشار المرتفع للموجة، وبالتالي لن يكون هناك فترة راحة مع دخول الشتاء".

واختتم خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "نتمتنى أن تقل ذروة الموجة الرابعة خلال الأسبوع المقبل".

كانت وزارة الصحة سجلت مطلع الشهر 60 حالة وفاة، ومن حينها بدأت الزيادة التدريجية في حالات الوفاة وصولًا إلى وفاة 71 حالة أمس.

وبشكل عام، فإن إجمالي وفيات مصر جراء كورونا منذ بداية الجائحة يبلغ 19707 حالات، وسط تسجيل 346808 حالة إصابة. ومع ذلك، ظلَّ مؤشر الوفيات عند مستوى 5.6%.

وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط، فيما يلجأ كثير من المصريين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة لتشخيص حالاتهم ولا يُسجل هؤلاء ضمن الإحصاء الرسمي.​