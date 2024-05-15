البداية بـ "تعب في العين".. سبب وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق

كتب- محمد أبو بكر:

توفي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، عصر الأربعاء، بحسب ما أعلنه نجله خالد عبر صفحته على "فيسبوك".

وتوفي وزير النقل السابق، بعد صراع مع المرض، حيث كان مريضًا بالسرطان، وعانى من مضاعفاته في الأيام الأخيرة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر يوم ١٧ أكتوبر، قرارًا بسفر الدكتور هشام عرفات، أستاذ الهندسة ووزير النقل الأسبق، للعلاج بالخارج على نفقة الدولة.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات، دخل مستشفي المقاولون العرب شاكيًا من تعب في عينيه ثم تبين أن حالته الصحية خطيرة.

وجاء قرار وزير الصحة، فور صدور توجيه رئاسي للحكومة لعمل كل ما يلزم لعلاج الدكتور "عرفات"،في هذا التوقيت.

ووفقًا لمنشور خالد هشام عرفات، نجل وزير النقل السابق، فإنه من المقرر أن تشيع الجنازة الجنازة غدًا الخميس الموافق 16 مايو 2024، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.

اقرأ أيضًا:

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق