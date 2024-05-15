خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال عدا الشرك بالله

كتبت -داليا الظنيني:



أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول حكم قيامها ببعض الأمور الخاصة بها رغم رفض أهلها.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "لازم نعرف ان لينا ولي أمر في البيت والمستشفى والدولة والمدرسة، لا بد من اتباع الخطة التى يضعها لتيسير الأسرة أو المؤسسة المسئول عنها ".

وأضاف: "في هذه الحالة يصبح ولي الأمر طاعته واجبة، وربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال ما عدا الشرك بالله".

وأشار إلى أن طاعة الوالدين فى هذه الحالة يعتبر أعلى درجات البر بهما، مضيفا: "القرآن الكريم بيفهمنا أن كل مجموعة في البشر الانسان كائن قطيعي ولا يستطيع أن يعيش منفرد سواء الأسرة أو مجموعة العمل أو الشعب ولازم يكون في ولي الأمر، وولي الأمر في البيوت الأسرة ولو كل واحد من أفراد الأسرة عمل اللي على مزاجه فلن يكون هناك تكوين اسمه الأسرة"