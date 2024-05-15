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BBC

"الأرصاد" تُحذر من ظاهرة بحرية تحدث غدا بهذه المناطق

08:35 م الأربعاء 15 مايو 2024

حركة الملاحة البحرية

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كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، غدًا الخميس الموافق 16 مايو 2024.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الموج يصل من "2.5 إلى 4 متر".

وكانت "الهيئة"، ذكرت، أنه بدءًا من الغد، تشهد البلاد موجة حارة لمدة لا تقل عن أسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على جميع الأنحاء؛ لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مع مطلع الأسبوع المقبل.

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حركة الملاحة البحرية خليج السويس خليج العقبة بالبحر الأحمر ظاهرة بحرية الأرصاد الجوية ارتفاع الموج
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