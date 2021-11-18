كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة البرودة خلال الأيام القادمة.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه تسود في حالة عدم استقرار يومي السبت والأحد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأضاف أن الأمطار تمتد متوسطة إلى باقي محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: يصاحب ذلك تكون سحب رعدية على بعض المناطق وقد تسقط حبات البرد على مناطق متفرقة وتنشط الرياح.