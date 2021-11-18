Masrawy logo white

سحب رعدية وحبات برد.. موجة أمطار جديدة بداية من الأسبوع القادم

01:43 م الخميس 18 نوفمبر 2021
سحب رعدية وحبات برد.. موجة أمطار جديدة بداية من الأسبوع القادم

سحب رعدية

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة البرودة خلال الأيام القادمة.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه تسود في حالة عدم استقرار يومي السبت والأحد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأضاف أن الأمطار تمتد متوسطة إلى باقي محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع مدير الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: يصاحب ذلك تكون سحب رعدية على بعض المناطق وقد تسقط حبات البرد على مناطق متفرقة وتنشط الرياح.

الطقس السحب الرعدية الأمطار درجات الحرارة توقعات الأرصاد

الخبر التالى:

سيول أسوان.. أول صور لجهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
960

إصابات اليوم

71

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

346808

إجمالي الإصابات

19707

إجمالي الوفيات

289533

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 18% زيادة منذ بداية نوفمبر.. لماذا ارتفعت وفيات كورونا في مصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا