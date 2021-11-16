ظننا أنه يوم القيامة.. سيول أسوان تتصدر مناقشات النواب

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، استعراض عدد من البيانات العاجلة بشأن الأوضاع في أسوان، عقب ما تعرضت إليه من تقلبات جوية نتج عنها أمطار وسيول والعديد من الأضرار.



وقال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب: تعرضت أسوان إلى سيول وأمطار لم نشهدها من قبل؛ مما تسبب في سقوط كثير من المنازل، وانقطاع الكهرباء والمياه، فضلاً عن مشكلات العقارب؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.



وتابع النائب، في بيانه العاجل: ظننا أنه يوم القيامة؛ بسبب ما حدث في الأيام الماضية، مطالباً الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتلافي ما حدث في أسوان.



وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: مسألة السيول تتكرر في صعيد مصر كل عام، مشيراً إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الأمر مثل قنا والبحر الأحمر وأسوان، وقدمنا تقريراً لمجلس النواب.



وطالب بكري بتشكيل لجنة لمتابعة الأحوال لتكون همزة وصل بين البرلمان والحكومة، لاتخاذ اللازم في مواجهة تداعيات الأمطار والسيول.



ووجه بكري الشكر إلى حزب مستقبل وطن على مبادرته في إنقاذ أهالي أسوان، قائلاً: علينا الإشادة بأية مبادرة من المجتمع المدني أو الحكومة.



وأكد النائب أحمد محمد صالح أن ما حدث في أسوان كان فوق طاقة المحافظة، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بدورها لإزالة آثار ما حدث، لا سيما أن ما شهدته أسوان تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.