هيئة الدواء تستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الصحة العالمية، بمقر الهيئة بالعجوزة، في إطار سعي الهيئة للتعاون مع المنظمات العالمية للحصول على الاعتمادات الدولية.

وأكدت الهيئة أن الزيارة تستغرق 3 أيام متتالية بداية من 16 وحتى 18 نوفمبر، وأنه سيتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية والعلمية في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الزيارة سيتم إلقاء الضوء على الإجراءات الخاصة بفحص وتسجيل وتحليل المستحضرات الحيوية، كما سيتم استعراض جهود الهيئة خلال جائحة كورونا في تطوير آليات العمل الرقابي من خلال وضع آليات استثنائية لتيسير وسرعة إجراءات التسجيل والتحليل، بالإضافة إلى جهود الهيئة في إصدار رخص الاستخدام الطارئ لعدة لقاحات خاصة بفيروس كورونا بما يسهم في القضاء على انتشار الجائحة.

وأوضحت أن الوفد قام بتفقد الأعمال التطويرية التي تمت مؤخرا في الهيئة من المعامل الرقابية التي تم استحداثها، والمعامل الأخرى التي تم تحديثها، وأنها قد اعدت خطة عمل محكمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحصول على الاعتمادات الدولية بما يواكب المستجدات العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على مواكبة المستجدات العالمية الحديثة، والخطة التطويرية التي تقوم بها الهيئة، والتي لا تقتصر على آليات وقواعد العمل فقط، بل تشمل أيضا تطوير البنية التحتية والذي شمل: المعمل المرجعي، ومعامل رقابية، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، والفصول تعليمية، وذلك بما يتماشى مع المستجدات والمرجعيات العالمية.